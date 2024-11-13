إنضمام بطلة العالم في كرة الطاولة نجلة عماد لصفوف نادي الكهرباء
شفق نيوز/ احتضن مقر نادي الكهرباء الرياضي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد إنضمام بطلة العالم في كرة الطاولة نجلة عماد الى صفوفه، وذلك برعاية وحضور وزير الكهرباء زياد علي فاضل.
وأكد الوزير في كلمته الترحيبية، أن "استقطاب البطلة العالمية ضمن صفوف النادي بكرة الطاولة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في دعم المواهب الرياضية العراقية"، مبيناً أن "نجلة عماد تمثل نموذجاً مشرفاً للمرأة العراقية المكافحة التي حولت التحدي إلى إنجاز عالمي".
وأشار إلى أن النادي سيوفر الإمكانيات كافة، والدعم اللازم للبطلة العالمية من أجل مواصلة مسيرتها المتميزة والظفر بالألقاب بأسم العراق ونادي الكهرباء.
من جانبها، أعربت البطلة نجلة عماد عن اعتزازها بالانضمام إلى صرح رياضي عريق كنادي الكهرباء، مؤكدة أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة في مسيرتها الرياضية.
الجدير بالذكر أن نجلة عماد سطرت اسمها في سجلات التاريخ كأول امرأة عالمية تحرز لقب بطولة العالم في كرة الطاولة لفئة ذوي الهمم، متجاوزة بذلك تداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرضت له في وقت سابق وتسبب بحالة بتر في أطرافها (اليد والقدم).