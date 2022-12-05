"نصر كبير".. لاعبون عراقيون يحصدون 43 ميدالية في بطولة العالم للباوغوت

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للعبة الباغوت سعد معن، يوم الاثنين، عن ما وصفه بـ"نصر كبير للرياضة العراقية"، وذلك بــ 43 ميدالية زينت صدور اللاعبين في بطولة العالم للعبة المقامة في تركيا.

وقال معن، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أبطال العراق أحرزوا 43 ميدالية مختلفة في هذه اللعبة، حيث توزعت على 14 ميدالية ذهبية و23 ميدالية فضية و6 ميداليات برونزية، وذلك خلال بطولة العالم الثالثة التي أقيمت في محافظة بورصا بجمهورية تركيا.

وبين أن اللاعبين استبسلوا خلال هذه البطولة ونالوا المركز الثالث عالمياً بعد أن قدموا إنجازاً كبيراً في المنازلات مع مختلف منافسيهم من دول العالم.

وقدم معن، الشكر والتقدير لجميع من أسهم في هذا الإنجاز وسط منافسة شديدة شاركت فيها 24 دولة بواقع 450 لاعبا، موكداً أن هذا الاستحقاق جاء بتضافر جميع الجهود من لاعبين ومدربين وإداريين لرفع اسم العراق عالياً في هذا المحفل الدولي.