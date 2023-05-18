نصر الله يرصد اضرار ملعب النجف: سنرفع تقريرنا ويغرم المتسبب

شفق نيوز/ أكد مدير ملعب نادي النجف احمد نصر الله، يوم الخميس، تعرض ملعب النجف الدولي لأضرار جسيمة بعد شغب جماهيري في مباراة فريقي كربلاء والقاسم .

وقال نصر الله لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من خمسمائة كرسي تم تحطيمها فضلا عن تلف أجزاء واسعة من ارضية الملعب بعد دخول عدد كبير من الجمهور ليتلف عشب الملعب، مشيراً إلى تشكيل لجنة لإحصاء التخريب الذي تعرض له الملعب بعد انتهاء المباراة لتقييم الضرر وتقديمه لوزارة الشباب والرياضة للبدء في اصلاح ما أُفسد بعد لقاء القاسم وكربلاء .

واضاف، انه عادةً الفريق المضيف هو من يتحمل تكاليف أضرار الملعب، لكن في لقاء أمس سيُعتمد على تقرير مشرف المباراة والتسجيل الفيديوي الذي سيكشف المتسبب في هذا التخريب الذي شمل محتويات الملعب، مؤكدا أنه سيتم تغريم ومعاقبة الجهة المتسببة بذلك.

ولفت إلى أن لجنة الانضباط ستتكفل بالموضوع وهي من ستصدر العقوبات بحق المتسبب.

كما ابدى مدير ملعب النجف استغرابه لما حدث من فوضى والتعمد في العبث بممتلكات الدولة، مبينا انه شيء محزن أن نرى جمهورنا يقوم بهذه الأفعال الخارجة عن الروح الرياضية وكان الاجدر ان يقوموا بعد اللقاء بتنظيف أماكن جلوسهم كمبادرة جميلة، كما تقوم بذلك عدد كبير من دول العالم من باب الحرص على ممتلكات وملاعب بلدانها.

ووصل الشغب الجماهيري الى تحطيم كراسي الملعب والاشتباك بالأيدي بين جمهوري فريقي القاسم مستضيف اللقاء، وكربلاء قبل نهاية اللقاء ضمن منافسات الجولة 29 لدوري الكرة العراقي الممتاز والتي انتهت للقاسم 2-1 .