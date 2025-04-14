نصب شاشات عملاقة في حدائق دهوك بعد نفاد تذاكر لقاء القادسية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي دهوك، يوم الاثنين، عن نفاد تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال الخليج للأندية بين دهوك والقادسية الكويتي المقررة غداً على ملعب دهوك، بعد ساعات من طرحها فيزا لأماكن المخصصة لبيعها.

وأكد مصدر، في إدارة دهوك، لوكالة شفق نيوز، بعد الإقبال الكبير لجماهير دهوك، قررت إدارة النادي نصب شاشتين عملاقتين في بارك نوروز، وبارك آزادي بمركز مدينة دهوك، وذلك لامتاع الجماهير بالمشاهدة.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن تسمية طاقم تحكيم عماني، لإدارة مباراة إياب نهائي بطولة كأس الخليج للأندية، المقررة بين فريقي دهوك العراقي والقادسية الكويتي، غدا الثلاثاء على ملعب دهوك.

وتألف الطاقم التحكيمي من الدوليين، قاسم الحاتمي حكم ساحة، وناصر أمبو سعيدي مساعد أول، وحمد الغافري مساعد ثانٍ.