إنصافاً لميسي وآخرين.. الشرطة الإسبانية تعتقل بارتوميو

شفق نيوز/ قبضت الشرطة الإسبانية، صباح يوم الإثنين، على جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة السابق، للتحقيق في مسألة الشبكات الاجتماعية، وحملة التشهير ضد بعض نجوم الفريق الكتالوني.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن الشرطة تواجدت في نادي برشلونة، صباح اليوم، لتفتيش المكتب الرئيسي للنادي، والبحث في ملفات تتعلق بالتحقيقات في مسألة الشبكات الإجتماعية.

وأضافت أن الشرطة قامت بالقبض أيضًا على اثنين آخرين، وهما أوسكار جراو الرئيس التنفيذي السابق، ورومان جوميز بونتي المدير القانون السابق، وتم وضعهما في حجز الشرطة.

وكان بارتوميو قد تعاقد مع شركة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل مليون يورو، من أجل مساندته وتحطيم المنافسين له، حيث كانت الشركة تعمل عبر أكثر من 100 حساب وهمي، وعملت ضد أساطير النادي، ومن ضمنهم ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، بيب جوارديولا وخوان لابورتا.