نشأت أكرم يهاجم كاساس: قاتل للمواهب وغير عادل في اختياراته

شفق نيوز/ وجه نجم الكرة العراقية السابق، نشأت أكرم، انتقادات لاذعة لمدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، محمّلاً إياه مسؤولية التعادل المخيب أمام الكويت بنتيجة 2-2، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال أكرم، في تصريحات لبرنامج على قناة “المجلس” القطرية، تابعتها وكالة شفق نيوز، إنه مستغرب من طريقة تفكير المدرب الإسباني في اختيار تشكيلته، مشيراً إلى أن قراراته تشوبها التخبط، سواء في أسلوب اللعب أو في توظيف اللاعبين داخل الميدان.

وأضاف أكرم: "ما يثير الاستغراب هو إشراك لاعبين لم يكونوا ضمن القائمة الأساسية، بل تمت إضافتهم لاحقًا، مثل بيتر كوركيس، الذي تم الدفع به كأساسي رغم أنه لم يكن ضمن حسابات المدرب في البداية، كما أن الحارس أحمد باسل، الذي ظل بعيدًا عن التشكيلة لفترة طويلة، تم إشراكه أمام الكويت بشكل مفاجئ".

وأشار إلى أن "كاساس تجاهل لاعبين يقدمون مستويات عالية في دوريات قوية، مثل إبراهيم بايش، الذي اضطر لإشراكه بعد استبعاده في البداية كإجراء تأديبي، بالإضافة إلى يوسف الأمين، الذي يتألق في الدوري السعودي، وآكام هاشم، الذي يظهر بمستوى مميز مع أربيل"، مؤكداً أن "هؤلاء اللاعبين أحدثوا الفارق وسجلوا هدفي التعادل لصالح العراق".

وتابع أكرم أن المدرب غير عادل في إشراك اللاعبين، قائلًا: "اللاعب الجيد يجب أن يحصل على فرصته، ولا يجوز إحباطه بعدم استدعائه أو عدم إشراكه في المباريات المهمة، وهو ما حدث في لقاء العراق والكويت".

واعتبر نجم الكرة العراقية أن كاساس يتحمل وحده مسؤولية الأداء غير المرضي والنتيجة أمام الكويت، مضيفاً أنه لا يمكن تحميل المسؤولية لأحد غيره، فقد حصل على الدعم الكامل من الاتحاد والدولة والجمهور، وتمت تلبية جميع طلباته، لكنه لم ينجح في تقديم منتخب قوي.

كما أشار أكرم إلى أن المدرب ظلم بعض أبرز اللاعبين في الدوري العراقي، مثل محمد قاسم وحسن عبد الكريم، حيث قال: "نراه يلتقط الصور معهما ويؤكد أنه سيستدعيهما، لكنهما يختفيان من القائمة عند الإعلان عنها".

وأضاف: "يذهب إلى أوروبا ويستدعي محترفين مميزين عن قناعة، لكنه لا يمنحهم الفرصة في المباريات، وهو ما يجعل أسلوبه غير عادل ويقتل المواهب".

وختم أكرم تصريحاته بالقول: "منتخب العراق مع كاساس بات بلا هوية، لا يملك أسلوبًا هجوميًا واضحاً، ولا دفاعاً صلباً، أصبح لعبه مكشوفًا وسهل القراءة، بعكس منتخب الكويت، الذي كان منظماً ويلعب بروح جماعية".