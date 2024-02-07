نشأت أكرم يرفض عرض اتحاد الكرة العراقي لأخذ مكان زميله

شفق نيوز/ أكد لاعب المنتخب العراقي السابق، نشأت أكرم، يوم الأربعاء، عدم رغبته بالعمل في منظومة اتحاد كرة القدم الحالي، فيما أشار إلى أنه يسعد حالة من الاستقرار في حياته الخاصة.

واعتبر أكرم، في تصريح لوكالة شفق نيوز، رغبة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزميله يونس محمود، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، أن يكون مديراً إدارياً للمنتخب خلفاً لمهدي كريم، "محل اعتزاز" لكنه أكد رفضها وعدم استعداده، لـ"ارتباطاته في عمله الخاص".

وأشار إلى أنه سبق أن أكد عدم رغبته في أي عمل باتحاد الكرة، لافتاً إلى أن زميله مهدي كريم، مدير إدارة المنتخب "كفوء" ويتمنى من الاتحاد أن يبقيه بمنصبه ولاسيما أنه عمل بجد واجتهاد".

وزاد اللاعب الدولي السابق، بالقول: "لا أنصح الاتحاد بتغيير المدير الإداري مهدي كريم، والمنسق الإعلامي محمد عماد، لأنهما نجحا في عملهما خلال المدة السابقة".

وكان النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، قد رشح بوقت سابق، زميله نشأت أكرم، للعمل كمدير إداري للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويعتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم، إجراء بعض التغييرات في صفوف المنتخب الأول، وأبرزها مهدي كريم المدير الإداري للمنتخب، لوجود "بعض الأخطاء الإدارية خلال سير عمله"، وفق مصدر في الاتحاد تحدث لوكالة شفق نيوز.