أنشيلوتي ينتقد أداء ريال مدريد: قدم أسوأ مباراة في الموسم

شفق نيوز/ اعتبر كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن فريقه قدم "أسوأ مباراة خلال الموسم الحالي"، بعد خسارته 1-2 أمام إسبانيول، في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وخسر فريق ريال مدريد مباراة للمرة الثانية على التوالي، بعد هزيمته على أرضه، أمام نادي شيريف تيراسبول المولدوفي، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.

ولم يحقق ريال أي فوز في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات، لكنه يتصدر الدوري المحلي برصيد 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن جاره وغريمه أتلتيكو مدريد حامل اللقب.

وأوضح أنشيلوتي، الذي عاد هذا الموسم لولايته الثانية في ريال مدريد، "لعبنا بشكل سيء، وبدأنا المباراة بخطة للدفاع والهجوم، لكن لم يتم الالتزام بالخطة".

وأضاف "لا أعتقد أن تمركزنا في الملعب كان جيدا، سواء بالكرة أو بدونها، ويجب أن أكون أمينا، أعتقد أنها أسوأ مباراة منذ عودتي لتدريب الفريق".

وسيلعب ريال مدريد في الجولة المقبلة على أرضه مع أثلتيك بيلباو في 17 أكتوبر الحالي.

وفي نتيجة مدوية، سقط ريال مدريد الإسباني، المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 13 مرة، على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، الثلاثاء الماضي.

وجاءت الهزيمة بالتزامن مع عودة ريال مدريد إلى ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو" في دوري أبطال أوروبا، بعد عام و7 أشهر من إغلاقه، لإجراء تحديثات شاملة.

وحقق بطل مولدافيا "إنجازا تاريخيا" بالتغلب على الفريق الإسباني في العاصمة مدريد، وفقا لفرانس برس، وذلك بهدفين سجلهما لاعب أوزبكستاني ولاعب لوكسمبورغي. وكان المهاجم الفرنسي، من أصول جزائرية، كريم بنزيما، قد أدرك التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

ولم يفشل ريال مدريد في التسجيل على ملعبه سانتياغو برنابيو سوى مرة واحدة في مبارياته الـ37 الأخيرة بدور المجموعات في دوري الأبطال، وكان ذلك عقب خسارته بثلاثية نظيفة أمام "سي أس كيه آيه موسكو" الروسي في ديسمبر 2018، وفقا لفرانس برس.