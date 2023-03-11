أنشيلوتي يكشف إصابة بنزيما.. هل سيغيب أمام ليفربول وبرشلونة؟

شفق نيوز/ يغيب النجم كريم بنزيما عن فريقه ريال مدريد في مباراته أمام إسبانيول في الدوري الإسباني المقررة يوم السبت بسبب إصابة في الكاحل، حسبما قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي.

وأضاف أنشيلوتي أن المهاجم الفرنسي قد يكون جاهزا للعب المباراتين المقبلتين أمام ليفربول وبرشلونة.

وصرح أنشيلوتي بأن بنزيما "تعرض لضربة في كاحله ما أدى إلى تورمه. لقد تدرب بشكل فردي اليوم، وسيكون جاهزا للمباراة ضد ليفربول".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن فريقه سيفتقد وجود أفضل لاعب لديه في مزيد من المباريات، موضحا: "كريم يمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا، خاصة بعد أدائه الموسم الماضي. لكننا لم نصل بعد إلى الجزء المهم من الموسم. نحن على ثقة من أنه سيكون هناك لمساعدتنا".

ووفق المدير الفني فإن رودريغو سيعوض غياب بنزيما في التشكيلة الأساسية أمام إسبانيول.

ويتخلف ريال مدريد عن برشلونة بفارق تسع نقاط في "الليغا"، ومن المقرر أن يقوم الفريق الملكي بزيارة "البلوغرانا" في 19 مارس في "كلاسيكو" من شأنه أن يؤثر كثيرا في الصراع على لقب الدوري الإسباني (الليغا).

وكذلك يستضيف ريال مدريد غريمه ليفربول في مباراة العودة بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2.

تعرض بنزيما لإصابات طفيفة هذا الموسم بعد أن تألق في موسم 2021-22 وقاد ريال مدريد للفوز بلقب "الليغا" ودوري أبطال أوروبا بتسجيله 44 هدفا.

وأدى هذا إلى منحه جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وغاب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما، عن 12 مباراة حتى الآن مع ريال مدريد، وكذلك غاب عن كأس العالم 2022، بسبب الإصابات هذا الموسم.

ولعب 90 دقيقة كاملة في مواجهة ريال بيتيس التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الأحد.