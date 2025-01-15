أنشيلوتي يقر تغييرًا في تكتيك الميرنغي: "أحيانًا يكون المدرب غبيًا"

شفق نيوز/ ردّ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، يوم الأربعاء، على انتقادات تعرض لها من بعض الجماهير، بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني لصالح منافسه الأزلي برشلونة بنتيجة "5-2"، يوم الأحد الماضي، فيما كشفت تقارير صحفية أن أنشيلوتي، اتخذ قرارا بشأن إعادة تقييم فريقه من الناحية الخططية.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، يسبق مباراة فريق "الميرنغي" ونظيره سيلتا فيغو: "أنا لا أتبع موجة الانتقادات، في يوم ما تكون الأفضل في العالم وفي اليوم التالي تكون الأغبى، لحسن الحظ، لدي الخبرة اللازمة لتحقيق التوازن اللازم وعدم اتباع تلك الموجة، إذا كنت تتبعها، فلن تعرف من أنت".

وأضاف: "لدينا فرصة مهمة للخروج من مباراة سيئة أضرت بنا كثيرًا (أمام برشلونة)، لكننا لسنا مهزومين، نريد الرد، نلعب هذه المباراة (أمام سيلتا فيغو) ضدّ منافس يلعب جيدًا، آمل أن يتمكن الفريق من الرد جيدًا بعد المباراة السيئة الأخيرة".

وتابع المدرب الإيطالي: "لدي فريق يتمتع بالشباب والطاقة والجودة والالتزام، ليس قادرًا دائمًا على إظهار ذلك، لكنه فريق ذو قيمة مطلقة، مازلت أثق به بشكل كامل، لقد فاز هذا الفريق بكأس العالم قبل شهر وبكأس أبطال أوروبا قبل 6 أشهر، وهو يتنافس في الوقت الحالي في جميع المسابقات".

وأوضح كارلو أنشيلوتي أن: "المكان الأجمل في العالم على المستوى المهني هو المكان الذي أتواجد فيه، على مقاعد بدلاء ريال مدريد، إنه المكان الذي يتطلع إليه جميع المدربين ويتمنون أن يكونوا فيه يوماً ما".

وعن احتمالية إبرام فريق "الميرنغي" بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية، قال: "لم نغير رأينا، هي حوارات نجريها مع إدارة النادي لجعل ريال مدريد أكثر تنافسية، لا أجد أنه من المناسب الحديث هنا عمّا يدور داخل النادي".

ويتعرض أنشيلوتي لانتقادات عديدة خلال الموسم الحالي بسبب نتائج الفريق المتذبذبة خاصة ضد الفرق الكبيرة؛ إذ خسر من ميلان وبرشلونة وليفربول وتعادل مع أتلتيكو مدريد.

وذكرت تقارير أخيرة بأن ثمة انقسامات حالياً داخل ريال مدريد حول مصير أنشيلوتي، واستمراره كمدرب للفريق، بينما تدعمه الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز، فإن هناك مسؤولين داخل النادي لا يتفقون مع طريقة عمله.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" فإن أنشيلوتي وجهازه الفني يدرسون إجراء تغييرات لتحقيق توازن أكبر أمام الخصوم الأقوياء في المواجهات المقبلة.

وأوضحت: في مواجهة برشلونة تقدم الفريق 1-0 بهدف مبابي في الدقيقة الخامسة، لكنه استقبل أربعة أهداف في الشوط الأول وهدفا خامسا في الدقيقة 48؛ ما أدى إلى خسارة تاريخية، كانت هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الميرنغي أربعة أهداف في مباراتي كلاسيكو متتاليتين، بعد هزيمته 4-0 أمام برشلونة في الدوري الإسباني على ملعب البرنابيو في تشرين الأول/أكتوبر".

وأشارت إلى أن المباراة أيضا كشفت عن هشاشة دفاعية واضحة، وصعوبات تلقتها بعض الأسماء في المواجهات الكبيرة، ويواجه النادي الملكي مشاكل تمنعه من تحقيق التوازن بين خطوطه، بسبب نهجه الهجومي، ولم تكن هذه المشاكل وهذا الظهور السيئ أمام برشلونة فقط، بل ظهر أيضا في مباريات أخرى، ضد ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيك بلباو في الليغا.

وشددت على أن الجهاز الفني للفريق يدرس تغيير النهج التكتيكي، بالتخلي عن خطته المعتادة 4-3-3، والعودة إلى خطته السابقة 4-4-2، وتتضمن هذه التغييرات إعادة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى الجناح الأيمن، وزميله جود بيلينغهام إلى الجهة اليسرى، مع تعزيز مهامهما الدفاعية بجانب لاعبي الارتكاز، وسيدفع هذا التغيير المدير الفني الإيطالي إلى التضحية بأحد أضلاع المربع الهجومي للفريق؛ إذ من المرجح أن يكون البرازيلي رودريغو، هو اللاعب الذي ستتم التضحية بمركزه الأساسي، رغم مكانته الكبيرة ومستوياته الجيدة، التي قدمها خلال مشواره مع "الميرينغي".

وأردفت "ذا أتلتيك": "يأتي هذا التغيير رغبة من أنشيلوتي في تعزيز خط وسط الفريق، في ظل الغيابات الكثيرة، التي يعانيها الخط الخلفي بسبب الإصابات ونقص البدائل، فقد دفع غياب كل من كارفاخال وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو، المدرب للاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم، مثل لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن، والفرنسي أوريلين تشواميني في قلب الدفاع".

وعاد ريال مدريد إلى التدريبات، مساء الثلاثاء، في المدينة الرياضية للنادي، بعد عودته من المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره سيلتا فيغو، يوم الخميس، في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.