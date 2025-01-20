أنشيلوتي يقرر الرحيل عن ريال مدريد

شفق نيوز/ كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الموسم الحالي تذبذب في مستوى فريق ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، خاصة في ظل خسارة الفريق ضد برشلونة مرتين هذا الموسم.

وخسر فريق ريال مدريد أول لقب له هذا الموسم في الأيام الماضية بعدما تعرض للهزيمة أمام فريق برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويعاني كارلو أنشيلوتي من عديد الأزمات على مستوى غرفة الملابس خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الخسارة ضد الغريم التقليدي مرتين خلال شهرين فقط.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة أوندا سيرو الإسبانية، فإن مهما حدث لريال مدريد خلال الموسم الحالي، فإن كارلو أنشيلوتي لن يكون مدربًا للفريق بالموسم القادم.

وتابعت تلك التقارير، بأن هذا الموسم سيكون الأخير لكارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، وأن هذا القرار تم اتخاذه من المدرب الإيطالي بشكل نهائي.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز خلال أخر مواجهة له ضد فريق لاس بالماس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ويتواجد الفريق الملكي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.