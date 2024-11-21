أنشيلوتي يقترب من نهاية مرحلته في ريال مدريد والاتحاد البرازيلي يتحرك

شفق نيوز/ كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة بشأن مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي يواجه انتقادات الفترة الحالية بسبب تذبذب مستوى الفريق تحت قيادته هذا الموسم على مستوى الليغا أو في دوري أبطال أووربا.

بداية ريال مدريد لم تكن المثالية في الموسم الحالي؛ ما يضع الشكوك بشأن إمكانية استمرار أنشيلوتي في تدريب الفريق بالموسم المقبل من عدمه.

وكان أنشيلوتي هدفًا بالفعل من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول في العام الماضي، قبل أن يمدد تعاقده مع ريال مدريد عقب التتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لِما ذكره برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير: "أعلنا العام الماضي، أنه سيتم تجديد عقد أنشيلوتي لمدة عامين، وهذا ما حدث بالفعل، وأكدنا أنه لن يتولى تدريب البرازيل، الصيف الماضي".

وأضاف: "الآن وصلتنا معلومات بأن الاتحاد البرازيلي تواصل مجددًا مع أنشيلوتي، لأنهم يرونه في موقف ضعف مع ريال مدريد".

وتابع: "يعتقد الاتحاد البرازيلي أن هذا الصيف قد يشهد نهاية مرحلة أنشيلوتي الرائعة مع ريال مدريد، بعد أن فاز بـ3 بطولات دوري أبطال مع ريال مدريد، ولا أحد يثق بمدرب البرازيل الحالي".

وأردف: "يتواجد أيضًا الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على طاولة مفاوضات البرازيل، لكنه خيار أصعب، لذا قرر الاتحاد البرازيلي التواصل مجددًا مع أنشيلوتي".

وينتظر منتخب السامبا موقف أنشيلوتي وفي حال عدم استمراره مع ريال مدريد سيفتح باب التفاوض معه من جديد.

ويتواجد في منتخب البرازيل أكثر من لاعب قاده أنشيلوتي من قبل وأبرزهم فينيسيوس جونيور ورودريغو وإندريك وكاسيميرو.

وتعادل منتخب البرازيل في مباراتي التوقف الدولي الحالي مع أوروغواي وفنزويلا.