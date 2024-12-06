أنشيلوتي يطمئن مبابي: الأمور ستتحسن عاجلا أم آجلا

شفق نيوز/ طمأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، كيليان مبابي بأن "الأمور ستتحسن عاجلا أم آجلا".

وأهدر مبابي ركلتي جزاء خلال الخسارتين أمام ليفربول، ومؤخرا أمام أتلتيك بلباو.

وبعد الخسارة 1 / 2 أمام بلباو، قال النجم الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "يتحمل المسؤولية كاملة لظهوره بشكل مخيب للآمال مرة أخرى".

وقال أنشيلوتي قبل يوم من مواجهة خيرونا :"هو يدرك ما يحدث. ما نشره عقب مباراة بلباو يظهر أنه لاعب يعرف كيف يلعب وأن بإمكانه اللعب بشكل أفضل".

وأضاف :"هناك لاعبون لا يدركون أنهم لا يلعبون بأفضل مستوياتهم، ولكنه يدرك أن بإمكانه اللعب بشكل أفضل، وهو سيبذل كل ما في وسعه للتحسن في أسرع وقت ممكن".

انضمام مبابي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي أثار توقعات كبيرة بأن أحد أفضل المواهب في العالم سيصل لآفاق جديدة، مع فريق متمرس وتوج مؤخرا بلقبين لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

لكن النتائج حتى الآن مخيبة للآمال. ولم يسجل مبابي في المباريات الكبرى هذا الموسم، حيث خسر الريال أمام برشلونة وأمام بلباو في الدوري وأمام ليفربول وميلان وليل في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي إن إهدار ركلات الترجيح لم يساعد الفريق، لكنه يمكنه التأكيد على جهود مبابي.

وأضاف: "ركلات الجزاء هي مسألة أخرى. عليه أن يواصل الصمود، ويقاتل، ويعمل بجد لأن الأمور ستتحسن آجلا أم عاجلا".