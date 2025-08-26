أنشيلوتي يستبعد لاعبي ريال مدريد من البرازيل

شفق نيوز- متابعة

أشعل كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي، جدلاً كبيراً بعد إعلانه قائمة السامبا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 لشهر أيلول/سبتمبر، حيث استبعد تماما أي لاعب برازيلي في صفوف نادي ريال مدريد، من القائمة النهائية.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة تشيلي يوم 5 أيلول/سبتمبر المقبل، ثم بوليفيا في الشهر ذاته، ضمن منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

أما حول أسباب الاستبعاد لنجوم ريال مدريد، فقد قرر أنشيلوتي عدم استدعاء فينيسيوس جونيور لأنه موقوف عن المباراة الأولى، في حين استبعد إيدير ميليتاو لأنه عائد من إصابة طويلة، والمدرب فضل منحه مزيدا من الراحة قبل العودة في التوقفات المقبلة.

هذا ويعاني إندريك، من إصابة تمنعه من المشاركة مع ريال مدريد حاليا، في حين أن رودريغو فقد بقي سبب غيابه غامضا دون توضيح رسمي للأسباب.

كذلك لم يظهر اسم نيمار في القائمة، على الرغم من رغبته في العودة للمنتخب واستعادة مكانه قبل مونديال 2026.

ويحتل "السيليساو" المركز الثالث في جدول التصفيات برصيد 25 نقطة، متساويا مع الإكوادور صاحبة المركز الثاني، وبفارق الأهداف فقط، بينما ينفرد منتخب الأرجنتين بالصدارة برصيد 35 نقطة.