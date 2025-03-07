أنشيلوتي يرشح فريقين للفوز بدوري الأبطال ويتجاهل برشلونة

شفق نيوز/ تجاهل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نادي برشلونة بتصريحات حول المنافسة في دوري أبطال أوروبا، والفريق المرشح للتتويج باللقب، رغم استمرار الفريق الكتالوني بتحقيق نتائج كبيرة في البطولة الأوروبية.

وواجه ريال مدريد، أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية في ذهاب دور الـ16، وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، مما يجعل مباراة الإياب في قمة الإثارة.

أما برشلونة فقد عاد بانتصار ثمين من البرتغال بعد فوزه على بنفيكا 1-0، ليضع نفسه في موقف قوي قبل لقاء العودة.

مباريات الإياب ستقام خلال الأسبوع المقبل، حيث يسعى كلا الفريقين لتأكيد تأهلهما إلى دور الثمانية.

وجاءت تصريحات أنشيلوتي خلال مشاركته في بودكاست "PorettiCast"، حيث تحدث عن المنافسة في البطولة الأوروبية الأهم.

وأشار المدرب الإيطالي، إلى أن ريال مدريد أو ليفربول هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم، متجاهلاً تماماً برشلونة.

هذه التصريحات شكلت مفاجأة لجماهير الفريق الكتالوني، خاصة في ظل تطلعات النادي للعودة إلى منصات التتويج القارية.