أنشيلوتي "الغاضب" يرى أن هدف السيتي "غير صحيح" وغوارديولا يبرر "اختفاء" هالاند

شفق نيوز/ أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، استياءه من نتيجة التعادل بنتيجة (1-1)، خلال مواجهة مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، مشيرًا إلى أن فريقه كان يستحق الانتصار.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "لدينا مشاعر جيدة جدًا، حيث تنافسنا وقاتلنا وربما كنا نستحق الفوز، وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "مانشستر سيتي سيطر على الكرة في أول 30 دقيقة، لكن هذا لم يقلقنا، لأننا كنا في وضع جيد بالدفاع، وفي الشوط الثاني تعاملنا بشكل أفضل منذ البداية، وكنا قادرين على الفوز".

وعن أداء روديغر، علق: "لقد ظهر بشكل جيد جدًا، فهو لاعب ذو خبرة وجودة، وكان من المهم غلق المساحات بين الخطوط".

وحول غضبه بعد تسجيل السيتي لهدف التعادل، علق: "الكرة كانت خارج الملعب قبل أن تدخل شباكنا، ولم يكن الحكم منتبها جدًا، وأعطاني البطاقة الصفراء حين اعترضت، وكنت غاضبا بالفعل".

وأتم: "كلانا نشعر بتحقيق نتيجة جيدة، والآن حان دورنا للقتال خارج أرضنا، ولن نكون وسط جماهيرنا، لكنهم سيحضرون معنا بقلوبهم".

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم 17 مايو/أيار الجاري، في معقل السيتي، ملعب "الاتحاد".

من جانبه يرى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أن مباراة فريقه أمام ريال مدريد كانت متقاربة، مشددا على ضرورة التعلم وتقديم أداء أفضل في لقاء الإياب.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "عندما كنا أفضل سجلوا. عندما كانوا أفضل سجلنا. مباراة مكثفة ومتقاربة، على ملعب برنابيو في نصف النهائي".

وتابع: "مررنا أحيانا بلحظات جيدة وأحيانا كان الأمر صعبا بسبب جودة الكرة التي يقدمونها. سنخوض مباراة الأربعاء المقبل في ديارنا أمام جمهورنا".

وأضاف: "بدأنا بشكل جيد في الشوط الثاني، لكنهم فرضوا أنفسهم على اللقاء ولم نتمكن من تحمل ذلك. لعبوا الكثير من التمريرات على اليسار وهم جيدون حقا، لكننا بعد ذلك سجلنا هدفا رائعا عن طريق كيفن (دي بروين)، وكانت لديهم لحظات جيدة ثم في النهاية حصلوا على بعض الفرص".

وواصل غوارديولا الإشادة بالريال قائلا: "لديهم الخبرة والجودة. نسافر إلى مانشستر وسنرى ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، عندما تلعب هذا النوع من المباريات، يكون الأمر أشبه بمباراة فاصلة، نأمل أن نتعلم ونقدم أداء أفضل".

وعن أداء مهاجم مان سيتي ايرلينغ هالاند الذي كان معزولا، قال غوارديولا: "كانت المسافات بين قلبي الدفاع والظهيرين ممتلئة باللاعبين. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لإيرلينغ. لكنه تحرك بشكل جيد وحصل على الفرص".