أنشيلوتي: استدعاء نيمار للمونديال يتوقف على اللياقة لا العاطفة

سيعلن كارلو أنشيلوتي تشكيلة منتخب البرازيل الأسبوع المقبل وأنظار الأمة البرازيلية كلها موجهة إليه، مع سؤال واحد يملأ ‌أجواء ريو دي جانيرو: هل سيكون نيمار ضمن التشكيلة أم لا؟

والمهاجم صاحب الـ(34 عاما) هو أفضل هداف في تاريخ البرازيل، لكن مشاركته في كأس العالم 2026، التي تنطلق الشهر المقبل، أصبحت على المحك بعد سنوات من الإصابات وعودته المخيبة للآمال إلى سانتوس.

ويضع ذلك أنشيلوتي أمام معادلة صعبة، بين العاطفة ومتطلبات الجاهزية البدنية الصارمة، وهو يرسم ​ملامح خطته المعتمدة على اللعب عالي الكثافة لحامل اللقب خمس مرات.

وقال أنشيلوتي في مقابلة أمس الثلاثاء "عندما يتعين عليك الاختيار، ​عليك أن تضع في اعتبارك عدد من الأمور".

وأضاف: "نيمار لاعب مهم لهذا البلد بسبب الموهبة التي أظهرها دائما. لكنه ⁠واجه مشكلات ويعمل بجد للتعافي. لقد تحسن كثيرا مؤخرا ويلعب بانتظام. من الواضح أن هذا ليس قرارا سهلا بالنسبة لي. علينا أن ​نوازن بين الإيجابيات والسلبيات بعناية".