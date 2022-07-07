نشاط "جوي" في سوق انتقالات الأندية و"فجر إبراهيم" يقود كرة النجف

رصدت وكالة شفق نيوز أبرز تعاقدات وانتقالات الأندية العراقية تحضيراً للموسم الكروي المقبل، وكان أبرزها نشاط فريق القوة الجوية في توقيع اللاعبين وتعاقد نادي النجف مع المدرب السوري فجر إبراهيم.

وتوصلت ادارة نادي أربيل لاتفاق للتعاقد مع مهاجم شبيبة القبائل الجزائري دادي الحسين، فيما كشف النادي عن رغبته بالتعاقد مع اللاعب (وريا غفوري) كابتن فريق استقلال طهران الإيراني.

وتعاقدت ادارة نادي القوة الجوية مع المهاجم الكاميروني ارنست تيري قادما من صفوف فريق النجف، ولاعب الوسط التوغولي فرانكو اوتشو قادما من صفوف اربيل، كما جدد المدافع محمد الباقر والحارس محمد كريم الولاء للعريق.

ووقع اللاعب الدولي السوري محمد عنز كشوفاته مع ادارة نادي الزوراء قادماً من الرفاع البحريني لتمثيل النوارس رسمياً للموسم المقبل، كما توصلت الادارة الى اتفاق نهائي مع اللاعب أحمد فرحان تمهيداً لتوقيع عقد انضمامه الرسمي.

واتفقت إدارة نادي النجف الرياضي مع المدرب السوري فجر ابراهيم لقيادة فريقها الكروي للموسم 2022-2023 ، خلفاً للمدرب حسن احمد الذي تعاقد مع ادارة نادي النفط لتدريب فريقها الكروي .