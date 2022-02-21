نسوة العراق يشاركن في بطولة غرب آسيا لكرة الصالات

شفق نيوز / وافقَ اتحاد غرب آسيا، يوم الاثنين، على إقامةِ بطولةِ "اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرةِ الصالات للسيدات"، وذلك للفترة من ١٥ إلى ٢٢ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢، وباستضافة الاتحادِ السعودي لكرةِ الصالات.

ويشاركُ في البطولة إلى جانب الاتحاد السعودي المُستضيف، كلٌ من اتحادات (البحرين، الكويت، فلسطين، الإمارات، والعراق).

وشهدت الأجندةُ المُوافقة على إدراج بطولة كرة القدم الخماسي لأندية السيدات، على أجندة اتحاد غرب آسيا لعام ٢٠٢٢، مع تكليفِ الأمانة العامة تحديد المُستضيف وتثبيت موعدها بما يتناسب مع أجندةِ الاتحادات الأعضاءِ وفتح باب المشاركة بشكلٍ لاحق.

ويسعى الاتحاد إلى إقامةِ هذه البطولة تماشياً مع استراتيجية تطوير الكرة النسوية في المنطقةِ التي تهدفُ إلى تنظيمِ أكبر عدد من البطولات التي تتناسبُ مع أجندات الاتحاداتِ الأعضاء التي بدأت مؤخراً بتطوير كرةِ القدم النسويّة من خلال تنظيم بطولات الصالات، ما يمنح أكبَر عدد من اللاعبات الفرصةَ للتنافس على المستوى الإقليمي وتحفيز الاتحاداتِ على الاستمرار بعملية التطوير.

وستتم دعوةُ بطل الدوري لموسم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أي آخر موسم تم لعبه بشكلٍ رسمي تابعٍ للاتحادات الأعضاء للمُشاركة في البطولة والتوصية بالمضي بإجراءات الطلبِ من الاتحادِ الآسيوي لاعتماد بطل بطولات اتحاد غرب آسيا للمشاركةِ تلقائياً في النهائيات القارية للسيدات .

وإلى جانبِ ذلك، جرت الموافقةُ على إقامةِ بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للشابات مواليد (٢٠٠٤ – ٢٠٠٨) خلال الفترة من ١٥ إلى ٢٥ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٢، باستضافةِ الاتحاد اللبناني، مع اعتماد استراتيجية دعوةِ فرقٍ من خارج منطقة غرب آسيا.

وتضمنت الأجندة، أيضاً، إقامةَ بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للناشئات مواليد (٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩) خلال الفترة من ١ إلى ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، مع تكليفِ الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا تحديد المُستضيف بشكلٍ لاحق وفتح باب المشاركة.