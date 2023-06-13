نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا تنطلق بـ4 فرق

شفق نيوز/ يبدأ دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل رسمياً، بمشاركة أربعة فرق فائزة بالدوري المحلي في قرعة الدور التمهيدي.

وأجري السحب الأول لموسم 2023-24 بعد يوم واحد من موكب قاده مشجعو فريق "مانشستر سيتي" الإنكليزي، بمناسبة فوز ناديهم.

وجمعت القرعة نادي "إتلينك دي إيسكالاديس" من أندورا مع فريق "بودوكنوست بودغوريتسا" من الجبل الأسود، وفريق "تري بيني" من سان مارينو مع بطل الدوري الأيسلندي "بريدابليك".

وتستضيف أيسلندا مجموعة خروج المغلوب من مباريات الذهاب في الفترة من 27 إلى 30 حزيران.

وتضم الجولة التأهيلية الأولى أندية شريف وفيرينكفاروس ومكابي حيفا، والتي لعبت في المواسم الأخيرة في دور مجموعات النخبة من المسابقة.

وأما الفرق الخاسرة في الجولة التمهيدية فسوف تنتقل إلى جولات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي من الدرجة الثالثة، وستحصل على 750 ألف دولار على الأقل من أموال الجائزة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.