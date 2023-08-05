نساء نادي غاز الشمال يتوجن بلقب بطولة العراق لكرة السلة

شفق نيوز/ توج فريق نادي غاز الشمال بلقب بطولة العراق للنساء لكرة السلة، اليوم السبت، بعد تغلبه في المباراة الختامية على نادي آكاد عنكاوا بنتيجة (56-54).

وجاء تتويج غاز الشمال بالعلامة الكاملة بعد جمع 10 نقاط من 5 انتصارات.

وفي المباريات المتبقية تغلب نادي سنحاريب على نادي افروديت بنتيجة (79-55) في ختام مباريات الفريقين في بطولة العراق للنساء.

واختتم فريق نادي سابيس مبارياته في بطولة العراق للنساء بفوزه على نادي دربندخان بنتيجة (71-51).

واستضافت اربيل بطولة العراق لكرة السلة للنساء بمشاركة ستة اندية عراقية هي غاز الشمال واكاد عنكاوا وسنحاريب وافروديت وسابيس ودربنديخان.