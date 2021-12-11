سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نساء ميسان يدخلن التاريخ الرياضي من خلال لعبة الفن النبيل

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-11T13:54:57+0000
نساء ميسان يدخلن التاريخ الرياضي من خلال لعبة الفن النبيل

شفق نيوز/ حصدت لاعبتا نادي دجلة الرياضي، ولاول مرة في تاريخ محافظة ميسان الرياضي، المركز الثاني في بطولة اندية العراق النسوية للملاكمة التي جرت منافساتها في العاصمة بغداد. 

وقال مدرب النادي باللعبة صادق علي لوكالة شفق نيوز؛ شاركنا كنادي ميساني ولأول مرة في تاريخ الملاكمة في المحافظة، ببطولة نسوية نظمها الاتحاد العراقي للّعبة بطولة اندية العراق النسوية، وذلك من خلال زج اللاعبتان صبا حسنين غازي  بوزن (52 كغم) هاجر حسنين غازي بوزن (61 كغم) و اللتان حصلتا على المركز الثاني بوزنيهن. 

واشار الى ان "البطولة شهدت ولادة لاعبات بمختلف الفئات العمرية والتي منها تم اختيار لاعبات المنتخبات الوطنية المختلفة"، مبينا انه "تم اختيار لاعبة ناديه  هاجر حسنين لتمثل منتخب العراق للاشبال في بطولة آسيا". 

واضاف علي ان "محافظة ميسان وعلى الرغم من انعدام الرياضة النسوية فيها إلا أنه تمكن من استقطاب لاعبات ملاكمة واعدادهن من خلال وحدات تدريبية خاصة استطعن ومن خلال أول بطولة حصد هذه المراكز المتقدمة"، موضحاً أن "عدد المشاركات في البطولة (141) لاعبة ملاكمة يمثلن 16 نادياً من مختلف محافظات العراق".

related

ملاكمو العراق يقصون شريط البطولة الاسيوية للناشئين في الفجيرة

Date: 2019-10-10 13:47:18
ملاكمو العراق يقصون شريط البطولة الاسيوية للناشئين في الفجيرة

في أول نزال بعد الاعتزال.. مايك تايسون يتعادل مع جونز (فيديو)

Date: 2020-11-29 06:30:55
في أول نزال بعد الاعتزال.. مايك تايسون يتعادل مع جونز (فيديو)

البصرة تحتضن أول بطولة للملاكمة في 2021 ومواجهات جديدة بالسلة واليد ببغداد

Date: 2021-01-13 07:50:08
البصرة تحتضن أول بطولة للملاكمة في 2021 ومواجهات جديدة بالسلة واليد ببغداد

الجيش يتوّج بلقب بطولة اندية العراق بالملاكمة

Date: 2021-01-18 17:06:18
الجيش يتوّج بلقب بطولة اندية العراق بالملاكمة