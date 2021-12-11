نساء ميسان يدخلن التاريخ الرياضي من خلال لعبة الفن النبيل

شفق نيوز/ حصدت لاعبتا نادي دجلة الرياضي، ولاول مرة في تاريخ محافظة ميسان الرياضي، المركز الثاني في بطولة اندية العراق النسوية للملاكمة التي جرت منافساتها في العاصمة بغداد.

وقال مدرب النادي باللعبة صادق علي لوكالة شفق نيوز؛ شاركنا كنادي ميساني ولأول مرة في تاريخ الملاكمة في المحافظة، ببطولة نسوية نظمها الاتحاد العراقي للّعبة بطولة اندية العراق النسوية، وذلك من خلال زج اللاعبتان صبا حسنين غازي بوزن (52 كغم) هاجر حسنين غازي بوزن (61 كغم) و اللتان حصلتا على المركز الثاني بوزنيهن.

واشار الى ان "البطولة شهدت ولادة لاعبات بمختلف الفئات العمرية والتي منها تم اختيار لاعبات المنتخبات الوطنية المختلفة"، مبينا انه "تم اختيار لاعبة ناديه هاجر حسنين لتمثل منتخب العراق للاشبال في بطولة آسيا".

واضاف علي ان "محافظة ميسان وعلى الرغم من انعدام الرياضة النسوية فيها إلا أنه تمكن من استقطاب لاعبات ملاكمة واعدادهن من خلال وحدات تدريبية خاصة استطعن ومن خلال أول بطولة حصد هذه المراكز المتقدمة"، موضحاً أن "عدد المشاركات في البطولة (141) لاعبة ملاكمة يمثلن 16 نادياً من مختلف محافظات العراق".