نساء غاز الشمال يكتسحن أفروه ديت بفارق كبير في الدوري العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ حققت سيدات غاز الشمال لكرة السلة، مساء الثلاثاء، فوزًا كبيرًا في المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز، بتغلبهن على سيدات أفروه ديت بنتيجة 103 مقابل 51.

وأظهرت لاعبات غاز الشمال مستوى فنيًا عاليًا خلال المباراة التي أقيمت على ملعب دهوك، حيث فرضن سيطرتهن الكاملة على مجريات اللقاء.

وتميزت المباراة بقدرة لاعبات غاز الشمال على تسجيل النقاط الثلاثية من خارج المنطقة، مما مكنهن من التقدم والحفاظ على هذا التفوق طوال أوقات المباراة.

يُذكر أن هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الثانية من دوري سيدات العراق لكرة السلة، حيث حققت سيدات غاز الشمال العلامة الكاملة في المرحلة الأولى، بعد الفوز في جميع مبارياتها التي أقيمت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.