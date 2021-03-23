نساء غاز الشمال يتجاوزن الزوراء برباعية في دوري كرة الصالات

شفق نيوز/ تمكن فريق غاز الشمال لكرة الصالات، يوم الثلاثاء، من التغلب على فريق نادي الزوراء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في منافسات دوري كرة الصالات النسوي للموسم 2020 – 2021.

وافتتح التسجيل فريق الزوراء بتسجيله الهدف الاول، بعدها تمكن غاز الشمال من تسجيل هدفين متتاليين، ومنح حكم اللقاء ركلة جزاء للزوراء تمكنت حارسة فريق غاز الشمال النسوي خلات اسعد من ردها.

واضاف بعدها غاز الشمال هدفاً ثالثاً، وبعد الهدف الثالث سجلن سيدات الزوراء هدفين متتالين لتعود المباراة الى التعادل، بعد هدفي الزوراء سيطرن سيدات غاز الشمال على المباراة وضغطن على فريق الزوراء داخل منطقة جزائهن لتسجل اللاعبة روژين هدف الفوز الرابع للغاز لينتهي اللقاء بفوز دراماتيكي لغاز الشمال بنتيجة 4-3.