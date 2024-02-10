نساء سلة غاز الشمال العراقي يحققن الفوز على الفتاة الكويتي بدورة الالعاب العربية

نساء سلة غاز الشمال العراقي يحققن الفوز على الفتاة الكويتي بدورة الالعاب العربية
2024-02-10T13:46:35+00:00

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي غاز الشمال العراقي لكرة السلة للمتقدمات، يوم السبت، من تحقيق الفوز على نادي الفتاة الكويتي بنتيجة (75-67) ضمن منافسات دورة الألعاب العربية لأندية السيدات المقامة حالياً في مدينة الشارقة الاماراتية.

وحقق فريق نادي غاز الشمال ضمن المنافسات ذاتها الفوز على نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة (84-73).

بينما خسر أمام نادي الثورة السوري بنتيجة (77-58) نقطة، وأمام نادي الفحيص الأردني بنتيجة (82-41) نقطة، وأمام الأهلي البحريني بنتيجة (88-83) نقطة، وفي مباراته الافتتاحية أمام نادي العاصمة السعودي بنتيجة (79-65).

وكان فريق غاز الشمال لكرة السلة والمشارك في بطولة الشارقة للسيدات كان قد استقطب ثلاث لاعبات محترفات من امريكا والسنغال إلى صفوفه دعماً للفريق قبل المشاركة العربية.

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