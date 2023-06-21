نساء بلادي يحققن فوزاً كاسحاً على تللسقف واجتماع في الاتحاد بشأن فتاة "قاصر"

شفق نيوز/ حقق فريق نادي بلادي، اليوم الأربعاء، فوزاً عريضاً على فريق نادي تللسقف بنتيجة 15-0 في المجموعة الاولى للجولة الثالثة لبطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات الجارية حالياً في دهوك، فيما عقدت لجنة الانضباط اجتماعاً بشأن "قانونية" مشاركة احدى اللاعبات بين فريقي شهربان والصناعات الكهربائية.

من جانب آخر قال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنةُ الانضباط عقدت اجتماعاً لمناقشة الاعتراض المقدم من قبل نادي شهربان الرياضي للعدد (45) بتاريخ 2023/6/20 حول مشاركة لاعبة فريق الصناعات الكهربائية (براء حسين جميل) والتي تحمل رقم (17) أمام فريق نادي شهربان في المباراة التي جرت بينهما في تاريخ 2023/6/20 ضمن بطولةِ كأس العراق لكرة قدم الصالات (المجموعة الثانية)".

وأضاف البيان انه "بعد الاطلاع على الأولياتِ كافة بما فيها العقد المبرم بين اللاعبة (براء حسين جميل) مع ناديها السابق نادي الزوراء الرياضي، قررت اللجنة رد الاعتراض المقدم من قبل نادي شهربان الرياضي لكون العقد المبرم بين اللاعبة (براء حسين جميل) ونادي الزوراء الرياضي هو عقد غير قانونيّ لكون اللاعبة من مواليد 2006/7/17، حيث تعتبر في هذا التاريخ قاصراً، ولا يجوز توقيع العقد إلا بحضور وتوقيع ولي أمرها".