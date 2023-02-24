نساء القوة الجوية يحققن الفوز على الزوراء في دوري الصالات

شفق نيوز/ تغلب فريق القوة الجويّة لكرة الصالات للسيدات، على سيدات الزوراء 4-3 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافساتِ الدوري النسوي لكرة الصالات.

وجرت المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الصالات في قاعة نادي الاعظمية الرياضي بالعاصمة بغداد.

وأحرز أهداف فريق نادي القوة الجوية النسوية ، اللاعبة طيبة سليم "هدفين"، وتبارك مؤيد، وروان وليد.

بينما سجل اهداف فريق نادي الزوراء النسوي اللاعبة شوخان نور الدين "هدفين"، وميس مهدي.