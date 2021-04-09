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نساء القوة الجوية يجهزن على البلدي بـ10 أهداف ويتمسكن بصدارة الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-09T19:04:57+0000
نساء القوة الجوية يجهزن على البلدي بـ10 أهداف ويتمسكن بصدارة الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمسك فريق القوة الجوية النسوي بصدارة الدوري الممتاز بعد فوزه الكبير على مضيفه النادي البلدي بعشرة أهداف لهدف واحد في اللقاء الذي احتضنته قاعة حمزة نوري في محافظة بابل لحساب الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وسجل أهداف اللقاء كل من لافان محمد (أربعة أهداف)، وزينب عباس (هدفان) وتبارك مؤيد ومينا كريم وديرين محمود وزهراء احمد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد القوة الجوية الى النقطة السابعة عشرة تاركا منافسه غاز الشمال في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

يذكر ان فريق القوة الجوية سيواجه الزوراء يوم الاثنين المقبل على قاعة نادي الاعظمية لتحديد بطل الدوري النسوي للموسم الحالي.

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