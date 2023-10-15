نساء العراق يشاركن في بطولة العالم لتنس كرة القدم بسويسرا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم، يوم الأحد، عن مشاركة المنتخب النسوي للعبة في بطولة العالم للسيدات المقرر إقامتها في سويسرا نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد صفاء صاحب، لوكالة شفق نيوز، إن عشرة منتخبات ستشارك في البطولة التي ستنطلق في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في مدينة بازال السويسرية.

وبين أن مدرب المنتخب عماد حسن، كشف عن قائمة لاعبات المنتخب للبطولة والتي تألفت من، سماح شاكر، وزهراء أحمد، وفاطمة عقيل، وبتول صادق، ونرجس صادق، وسارة حيدر، ونريمان أحمد، وذلك بعد المستويات التي قدمتها اللاعبات في المنافسات المحلية.

وأضاف أن "قرعة الفردي أوقعت منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سويسرا وإسبانيا ولبنان ورومانيا وهنغاريا"، مشيراً إلى أن "قرعة فعالية الزوجي أوقعت منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إسبانيا والتشيك وكوريا الجنوبية وبولندا".

وأشار حسن إلى أن الوفد العراقي سيتوجه إلى جمهورية التشيك في الثاني والعشرين من هذا الشهر لإقامة معسكر تدريبي يستمر عدة أيام يخوض خلالها مباريات تجريبية مع فرق مختلفة بعدها يتوجه إلى سويسرا للدخول في غمار البطولة".

يذكر أن منتخب العراق للنساء شارك في أول بطولة لكأس العالم للنساء في إسبانيا عام 2021 والتي تكللت بصعوده إلى دور النصف النهائي في فعالية الثلاثي وخسارته مع المنتخب السلوفاكي في اللقاء الحاسم، وجاء التأهل بعد الفوز على منتخبات الدنمارك ورومانيا وإسبانيا وتجديد الفوز على رومانيا في مباراة التصنيف وحصوله على المركز الثالث فرقياً.