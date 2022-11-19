نساء العراق يتغلبن على سوريا بالكرة الطائرة وينتقلن لربع نهائي غرب آسيا

شفق نيوز/ قلب منتخب سيدات العراق للكرة الطائرة، يوم السبت، الطاولة على منتخب سيدات سوريا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ختام الادوار التمهيدية لبطولة غرب اسيا للسيدات الجارية احداثها في الاردن.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الكرة الطائرة، عباس هندي، لوكالة شفق نيوز "لقد قطع منتخبنا النسوي بطاقة العبور الثانية عن المجموعة الأولى لبطولة غرب اسيا بعد تغلبه على نظيره السوري بثلاثة اشواط لشوط واحد وبعد ان كان منتخب سوريا متقدما في الشوط الأول".

وأضاف هندي أن "نتائج الاشواط كانت على النحو الاتي، الشوط الاول كان لصالح سوريا 22-25، والاشواط الثلاثة للعراق 25-15، و25-22، و25-18".

وتأهل منتخب العراق لدور ربع نهائي بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة النسوية وصيفا لمنتخب لبنان الذي حل اولا على المجموعة.

وكان منتخب العراق النسوي قد فاز على السعودية 3-0، وخسر من لبنان 0-3، وفاز على فلسطين 3-0.