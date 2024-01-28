نساء العراق لكرة القدم يعسكرن في باريس استعداداً لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ غادر المنتخب العراقي لكرة القدم على الساحات المكشوفة للسيدات، اليوم السبت، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للإقامة بمعسكر تدريبي هناك يستمر لمدة أسبوع استعدادا لبطولة غرب آسيا المقررة انطلاقها بداية شهر شباط المقبل.

وقال حسين السراي عضو لجنة المغتربين بالاتحاد العراقي لكرة القدم لشفق نيوز، إن "العسكر يتخلله مباراتان وديتان مع ناديين فرنسيين، مبينا انه "جهز كل امور الاقامة في فرنسا وتأمين الملاعب والاتفاق مع الفرق التي ستواجه منتخبنا بحكم إقامته هناك".

واوضح ان "الوفد العراقي وبعد اكمال المعسكر سيتوجه مباشرة الى السعودية للدخول بمعسكر تدريبي قصير هناك قبل الدخول في منافسات بطولة غرب آسيا التي تحتضنها السعودية شباط المقبل".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم سمى صالح راضي مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم على الساحات المكشوفة للسيدات بغية اعداد المنتخب للمشاركات المقبلة .