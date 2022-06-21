نساء العراق لكرة الصالات يواجهن الكويت بشعار الفوز في نصف نهائي كأس غرب آسيا

شفق نيوز/ اكدت مدربة المنتخب النسوي العراقي لكرة الصالات، شاهناز ياري، يوم الثلاثاء، ثقتها بلاعبات المنتخب في تقديم مستوى متميز في مباراتهن أمام المنتخب الكويتي في نصف نهائي بطولة كأس غرب آسيا الثالثة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ياري أعرب عن ثقتها الكبيرة بلاعبات المنتخب في تقديم مـستوى مميز في مباراة يوم غد مع نساء الكويت.

واضافت "المنتخب الكويتي واحد من المنتخبات الجيدة في البطولة، وحضر للبطولة باستعداد جيد ولكن لاعباتنا جاهزات لتقديم عرض مميز في المباراة".

واشارت إلى أنها باتت تمتلك تصوراً كاملاً عن المنتخب الكويتي من خلال متابعة مبارياته في البطولة، وستجهز لاعبات المنتخب العراقي للدخول للمباراة بشعار الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية.

ويلاعب المنتخب النسوي العراقي لكرة الصالات، غداً الأربعاء، نظيره المنتخب الكويتي في مباراة نصف نهائي بطولة كأس غرب آسيا الثالثة، وستقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد في قاعة الملك عبد الله في استاد الجوهرة بمدينة جدة السعودية.

وستسبق مباراة المنتخب في الساعة الثالثة مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بين منتخبي فلسطين وعمان، وفي الساعة السادسة تكون المباراة الأولى في الدور نصف النهائي بين منتخبي البحرين والسعودية.