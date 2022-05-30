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نساء العراق لكرة الصالات يعسكرن في إيران استعداداً لبطولة غرب آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-30T20:17:07+0000
نساء العراق لكرة الصالات يعسكرن في إيران استعداداً لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي النسوي لكرة الصالات، يوم الإثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لإقامة معسكر تدريبي استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستنطلق في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية منتصف الشهر المقبل.

وقال فراس بحر العلوم مشرف اللجنة النسوية في اتحاد الكرة لشفق نيوز، إن "المنتخب انهى تدريباته المكثفة في قاعة نادي الأعظميّة الرياضي ببغداد، بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية استعداداً لبطولة كأس غرب آسيا".

وأضاف، أن "الاتحاد ارتأى اقامة معسكر تدريبي اخر للمنتخب في إيران يتخلله خوض عدد من المواجهات الودية".

واوضح بحر العلوم ان "المدربة الايرانية شاهناز التي تعاقد معها الاتحاد تمتلك من الخبرة العالية وقد استفادت من خبرتها لاعباتنا بشكل كبير".

وبين ان "المحترفة في الدوري السويدي طيب نعيم كانت قد التحقت بالمنتخب وكانت اضافة جيدة للفريق الى جانب زميلاتها اللواتي لايقلنّ شأناً عنها".

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