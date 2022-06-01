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نساء العراق لكرة الصالات يحققن فوزاً كبيراً على أكاديمية بوتان الايراني ودياً

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-01T14:49:03+0000
نساء العراق لكرة الصالات يحققن فوزاً كبيراً على أكاديمية بوتان الايراني ودياً

شفق نيوز/ حقق المنتخب النسوي العراقي لكرةِ الصالات، يوم الأربعاء، فوزاً كبيراً على فريقِ أكاديمية بوتان الإيراني بنتيجة (11-0) في أولى مبارياته التجريبيّة بمعسكره التدريبيّ المقام بالعاصمةِ الإيرانية طهران ضمن استعداداته لبطولةِ كأس غرب آسيا.

وأقيمت المباراة في القاعةِ الرياضيّة الخاصة باتحادِ كرة القدم الإيراني، وأشركت فيها المدربة الإيرانية شاهناز ياري جميع اللاعبات على مدارِ وقت المباراة من أجل التعرف عن كثبٍ لما وصلت له اللاعبات من مستوى فني وبدني، ومدى الاستفادة من وحدات المعسكر التدريبي.

وشهدَ اللقاء تفوقاً واضحاً للاعبات المنتخب العراقي توجَ بغلةٍ من الأهداف تناوبَ على تسجيلها شوخان نور الدين بثلاثة أهداف وبهره دارا بهدفين وطيبة سليم بهدفين أيضاً وهدف لكل من نادية فاضل وغفران صديق وسميرة رؤوف وديرين محمد.

وعقب اللقاء، عبرت المدربةُ شاهناز ياري عن ارتياحها لما قدمته اللاعبات خلال وقتِ المباراة، مشيرةً إلى إن النتيجة الكبيرة لا تهمها بقدر ما يهمنا نجاح اللاعبات في تطبيقِ المفرداتِ التدريبيّة في المباراة.

هذا وسيلاقي المنتخب العراقي بعد غدٍ الجمعة في مباراته التجريبية الثانية فريق استقلال ساري أحد أندية المقدمة.

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