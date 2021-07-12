نساء العراق في بطولة العرب بالكباتي في بيروت

شفق نيوز/ يشارك منتخب العراق النسوي للعبة "الكباتي" في بطولة العرب النسوية التي ستقام في بيروت منتصف آب المقبل.

وقال باسل العبيدي رئيس لجنة الخبراء في اتحاد الكباتي لوكالة شفق نيوز؛ ان بطولة العرب للنساء في لعبة الكبادي ستقام في بيروت منتصف شهر آب المقبل، بمشاركة عشر دول عربية اضافة للعراق.

واضاف ان "منتخبنا الوطني النسوي مرشح ساخن للفوز بلقب البطولة لما يمتلكه من لاعبات بارزات على المستويين المحلي والعربي".

وأشار إلى أن انتخابات الاتحاد العربي للعبة ستجري بعد انتهاء البطولة لاختيار رئيس وأعضاء الاتحاد وسيكون العراق الاوفر حظا للفوز بمناصب مهمة في الاتحاد".

ودعا العبيدي "وسائل الاعلام العراقي الوقوف والمساندة لهذه اللعبة الفتية، كما نحتاج دعم ومساندة معالي وزير الشباب والرياضة المحترم معنويا فقط".