نساء العراق في المجموعة الثالثة لبطولة آسيا بكرة القدم

شفق نيوز/ وضعت قرعة الاتحاد الآسيوي، المنتخب العراقي للسيدات في المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا 2022 إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية، سنغافورة، أندونيسيا حيث سُتقام مباريات المجموعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا (للفترة من 13/9/2021 لغاية 25 من نفس الشهر) ويتأهل متصدر المجموعة إلى كأس آسيا التي سُتقام في الهند في فبراير 2022.

وبحسب موقع الاتحاد الاسيوي، انه تم توزيع المنتخبات الـ29 المشاركة في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند على أربع مجموعات، توزع بناءً على تصنيف كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن.

حيث تأهلت اليابان حاملة اللقب، ووصيفتها أستراليا وصاحبة المركز الثالث الصين بالإضافة إلى الهند المُضيفة إلى النهائيات مباشرة.

فيما قسمت المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، وأربع مجموعات أخرى تضم ثلاثة منتخبات، بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 كانون الثاني/يناير إلى 6 شباط/فبراير 2022.

ضم المستوى الثالث العراق، بالإضافة إلى الفرق غير المصنفة من المستوى الرابع (10 فرق غير مُصنفة)، تتكون من أفغانستان وغوام ولاوس ولبنان وماكاو وماليزيا وجزر المالديف ومنغوليا وتركمانستان.