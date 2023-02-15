نساء العراق ثانياً في بطولة غرب آسيا الثالثة لكرة اليد

شفق نيوز/ حصل منتخب العراق الوطني، اليوم الأربعاء، على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة اليد للسيدات بنسختها الثالثة والتي جرت أحداثها في الأردن.

وقال عضو المكتب الإعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز إن "سيدات العراق لكرة اليد حصلن على المركز الثاني بعد فوزهن في المباراة الاخيرة على المنتخب الكويتي بنتيجة 27-19".

وأضاف عبد الرضا أن "منافسات بطولة غرب آسيا جرت في قاعة الاميرة سمية بالاردن بنظام الدوري لمرحلتين".

يشار إلى أن البطولة شاركت فيها منتخبات الهند والكويت والعراق إضافة إلى الأردن، حيث تلعب بنظام الدوري من مرحلتين، ويتوج باللقب المنتخب الذي يحصد أكبر عدد من النقاط، بعد أن يكون كل منتخب قد خاض 6 مباريات.