"نساء الصقور" تضرب موعداً مع "شباب الوطن" في نصف نهائي الكأس

شفق نيوز/ أمطرت نسوة القوة الجوية، يوم الأربعاء، فريق البلدي بعشرة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس العراق لكرة الصالات النسوية المقامة في محافظة بابل.

وسجل أهداف الصقور كل من زينب عباس ستة أهداف، ونادية فاضل هدفين ولاء علي وتبارك مؤيد هدفاً لكل لاعبة.

وبهذا الفوز تصدر القوة الجوية المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، ليضرب القوة الجوية موعداً في نصف النهائي بمواجهة شباب الوطن يوم غد الخميس.

وكان فريق سيدات الزوراء، قد فاز يوم أمس، على فريق شباب الوطن بعشرة أهداف مقابل لا شيء ضمن بطولة كأس العراق.