نساء الزوراء يتعادلن مع نظيراتهن في نفط الشمال بدوري الصالات الكروي

شفق نيوز/ تعادل يوم الاثنين فريق سيدات الزوراء مع فريق سيدات نفط الشمال بأربعة أهداف لكل فريق ضمن دوري الصالات الكروي النسوي.

ويتصدر فريق نفط الشمال الدوري العراقي للنساء لكرة الصالات برصيد 14 نقطة يليه فريق القوة الجوية برصيد 12 نقطة ثم فريق نادي الزوراء ثالثا برصيد 11 نقطة.

في حين تتصدر قائمة الهدافين بعد انتهاء الجولة السابعة لاعبة نفط الشمال ايلاف حسام برصيد 17 هدف تليها لاعبة الزوراء راحلة رفيعي برصيد، وتأتي ثالثاً لاعبة القوة الجوية طيبة سليم برصيد 9 أهداف.

وكانت نسوة القوة الجوية حققن الفوز على الزوراء باربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بقاعة نادي الاعظمية الرياضي لحساب الجولة السادسة من دوري الصالات.