نساء الاتصالات يتوجن ببطولة اندية العراق بالشطرنج

شفق نيوز/ توج نادي الاتصالات للنساء يوم الثلاثاء، بلقب بطولة اندية العراق للدرجة الممتازة بالشطرنج.

وقال ظافر عبد الامير رئيس اتحاد الشطرنج لوكالة شفق نيوز؛ "اختتمت المنافسات اليوم والتي جرت في قاعة فندق الانتر ببغداد بمشاركة 9 أندية، هي الاتصالات والقادسية ومعهد كابابلانكا والشهداء والجرحى وشباب الحسين والتقدم وشباب العراق والحمزة والعدل".

وأضاف عبد الأمير؛ ان "فريق الاتصالات تمكن من جمع 10 نقاط من 5 جولات وهي العلامة الكاملة، وجاء نادي القادسية ثانياً برصيد 8 نقاط ، واحتل معهد كابابلانكا من اربيل المركز الثالث برصيد 6 نقاط".

واشار الى ان "هذه البطولة شهدت منافسات قوية جداً بين الفرق التي احتلت المركز الثلاثة الاولى وهي الاتصالات والقادسية وكابابلانكا، وتمكن فريق الاتصالات من الفوز في جميع الجولات التي خاضها، نظراً لامتلاكه لاعبات سوبر وهن: سالي عباس عبد الزهرة بطلة العراق العام الحالي وطيبة مهدي عطية لاعبة المنتخب الوطني وزينب عاصف التي مثلت المنتخب العراقي لسنوات عديدة واللاعبة دلباك اسماعيل ابراهيم التي هي الاخرى من اللاعبات المتميزات".