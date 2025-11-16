نزار علي.. أول حكم عراقي وعربي معتمد دولياً في سلة الكراسي المتحركة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم الأحد، حصول الحكم العراقي نزار علي جبار على صفة حكم دولي في كرة السلة على الكراسي المتحركة، ليكون الأول من نوعه في العراق والوحيد على مستوى المنطقة العربية.

وبحسب بيان لإعلام اللجنة ورد لوكالة شفق نيوز فإن "الحكم العراقي نزار علي جبار يعد من الحكام المتميزين الذين أثبتوا حضورهم بكفاءة عالية في إدارة المباريات، مما أهّله للحصول على هذا الاعتماد الدولي المهم".

واعتبرت أن "هذا الإنجاز يأتي ليكمل النجاحات التي حققها منتخبنا الوطني في هذه البطولة، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الجانبين الفني والتحكيمي، ويعزز مكانة العراق في المحافل الدولية".