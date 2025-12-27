أندية نجوم العراق تغير مواعيد مبارياتها

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تغيير مواعيد مباريات دوري النجوم لتكون بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، بعد موافقة ممثلي الأندية على هذا المقترح.

وقال رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي، لوكالة شفق نيوز، على هامش اجتماع عقده الاتحاد مع رؤساء الأندية لمناقشة عدد من المقترحات المتعلقة باستمرار منافسات دوري نجوم العراق وتنظيم مراحله المقبلة ، إن "أندية دوري النجوم صوّتت بالأغلبية خلال الاجتماع على إقامة مباريات الدوري بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام، بهدف تسريع وتيرة المنافسات".

وأضاف ان "هناك مقترحاً بإضافة خمسة لاعبين إلى قوائم الفرق في المرحلة المقبلة، بواقع لاعبين محترفين وثلاثة لاعبين محليين".

كما أشار الأسدي، إلى أن "من بين المقترحات المطروحة إكمال المرحلة الأولى من الدوري، ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين (10 فرق في كل مجموعة)، بحيث تتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها، على أن تتأهل الفرق المتقدّمة من كل مجموعة للمنافسة على اللقب".

من جانبه، قال عدي الربيعي، عضو إدارة نادي الشرطة، إن "الاجتماع شهد طرح عدة مقترحات، إلا أن ناديه لم يوافق على مقترح الاتحاد القاضي بخوض المباريات بعد 23 آذار/مارس من العام المقبل خلال فترة أيام الـ(فيفا)، مؤكداً أن "الدوري عادةً ما يتوقف خلال هذه الفترة".

وأضاف أن "نادي الشرطة قدّم مقترحات بديلة، من بينها إلغاء الجولات السابقة وتقسيم الفرق إلى مجموعتين، خاصة في ظل تضرّر بعض الأندية مقابل عدم تضرّر أندية أخرى".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد طرح مقترحاً يقضي بزيادة عدد اللاعبين المحترفين إلى (8) لاعبين، مع السماح بمشاركة (6) محترفين داخل أرض الملعب، إضافة إلى إدراج (3) لاعبين محليين فوق القائمة المعتمدة.

غير أن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، أكّد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار النهائي لم يُتّخذ بعد، وسيتم حسمه لاحقاً بعد الوصول الى قناعة كاملة".

وأشار الى أن هدف الاتحاد من هذه المقترحات هو "تخفيف ضغط المباريات وضمان استمرار المسابقة دون توقف حتى مع حلول فترة التوقف الدولي المقبلة، بانتظار موافقة الأندية على هذه المقترحات".