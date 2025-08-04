أندية نجوم العراق تعلن عن ملاعبها الرسمية للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

كشفت الأندية العراقية التي تلعب في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026 عن ملاعبها الرسمية والافتراضية.

وقد تم اعتماد ملعب الشعب الدولي كملعب رسمي للشرطة والقوة الجوية في الموسم الجديد، وجاء قرار نادي الشرطة مؤقتاً لحين اكتمال تأهيل ملعب الشرطة مع بدايات الموسم الجديد. كما تم تحديد سعر تذكرة الدخول لمباريات الشرطة بـ 3000 دينار عراقي للموسم الحالي، في خطوة تهدف لتنظيم الحضور الجماهيري وتوفير بيئة مناسبة لعشاق القيثارة الخضراء.

في المقابل، باشر نادي زاخو باستبدال أرضية الملعب تحضيراً للموسم الجديد، وذلك لاستقبال مبارياته في دوري نجوم العراق 2025-2026.

واعتمد ناديا الزوراء والكهرباء ملعب نادي الزوراء كملعب للفريقين في الموسم المقبل، فيما اعتمد ناديا النجف والقاسم ملعب النجف الدولي كملعبهما الرسمي، والذي سيستضيف مباريات الفريقين في الموسم المقبل.

أما نادي دهوك، فقد اعتمد ملعبه رسمياً لاستضافة مباريات فريقه، وسيكون ملعب الرمادي هو الملعب الرسمي لنادي الكرمة للموسم الجديد.

وسيجمع ملعب الساحر أحمد راضي مباريات فريقي الكرخ والنفط، بينما سيكون ملعب الموصل ملعباً لفريق نادي الموصل.

وسيكون ملعب ميسان الأولمبي الملعب المعتمد لنادي نفط ميسان في الموسم المقبل، بينما سيحتضن ملعب المدينة في بغداد مباريات ناديي الطلبة وأمانة بغداد.

كما سيستضيف ملعب الناصرية مباريات نادي الغراف، وسيكون ملعب نوروز هو الملعب المعتمد لنادي نوروز، فيما سيكون ملعب فرنسو حريري الملعب الرسمي لنادي أربيل.