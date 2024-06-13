أندية نجوم العراق تصارع ضبابية اتحاد الكرة وتطالب بمواعيد المباريات

شفق نيوز/ استغربت أندية كرة القدم العراقية، التي تنافس في دوري النجوم (المحترفين)، عدم تحديد اتحاد الكرة موعد استئناف الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري، وعدم الكشف عن جدول المباريات بشكل رسمي حتى الآن.

هذا الأمر أثار حالة من الاستياء بين الأندية، خاصة مع اقتراب الدور المقبل من البطولة وازدياد الضغط السياحي على المناطق السياحية والمحافظات في إقليم كوردستان.

استغربت إدارة نادي الزوراء من تأخر اتحاد الكرة العراقي عن الاعلان عن اصدار جدول مباريات الجولة المقبلة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال عضو ادارة النادي ومشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، نستغرب عدم إصدار اتحاد الكرة حتى الان جدول مباريات الجولة 33 لدوري النجوم رغم إنهاء المنتخب الوطني مهمته في التصفيات المزدوجة بلقاءه الأخير أمام فيتنام .

وأضاف، "كان من الضروري تحديد موعد استئناف البطولة؛ حيث تتطلب حاجة الأندية إلى معرفة مواعيد مبارياتها، خصوصاً مع توقيت بعض المباريات في مناطق سياحية ومحافظات إقليم كوردستان"، مشيرا الى "تزامن مواعيد المباريات مع أيام العيد، مما يجعل من الصعب على الأندية الحصول على حجوزات في الفنادق نظراً لزيادة أعداد السياح في هذه الفترة. كل هذا يسلط الضوء على أهمية الجانب التنظيمي لدى الاتحاد."

وأوضح عبد الكريم، أنه في حال علمت الأندية بالمواعيد، ستقوم بحجز وتأمين إقامة الفرق في المواقع المناسبة، وأشار إلى أن إدارات الأندية قد تواجه مشكلات في ضمان مكان الإقامة للاعبين بسبب عدم تحديد الاتحاد لموعد استئناف الجولة القادمة وعدم الكشف عن جدول المباريات، وهو خطأ تنظيمي من الاتحاد.

بينما عبَّر علي هاشم، الأمين المالي لنادي النجف، لوكالة شفق نيوز، عن استغراب إدارة النادي للأمور التنظيمية، مشدِّدًا على أهمية حسم هذه الأمور مبكرًا، مثل تحديد موعد استئناف الدوري بعد التوقف وإصدار جدول مباريات الجولة 33 بشكل نظامي ورسمي.

وأضاف أن النادي، كونه يتنافس على المراكز المتقدمة، يتطلع بترقب إلى هذه الأمور، حيث ينتظر مواجهة مع فريق الحدود على أرضهم، ثم السفر لخوض مباراتين خارج ملعبهم، الأولى مع فريق نوروز في السليمانية والثانية مع فريق أربيل في أربيل، ولم يصلهم أي إشعار حتى الآن من الاتحاد.

وأوضح أن هذه الأمور تتطلب حجوزات مبكرة، خاصة مع اقتراب موعد استئناف الدوري، الذي سيكون في عيد الأضحى، ومع سفر العوائل العراقية إلى شمال العراق، ما قد يسبب اضطرابًا في حجوزات الفنادق التي ستكون مشغولة في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن من المفترض أن يكون الاتحاد قد أعلن عن الجدول بشكل رسمي وكذلك موعد انطلاق الجولة 33، خصوصًا بعد اكتمال مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة التي تسببت في توقف الدوري مؤقتًا.

في حين قال عمار فرهاد، رئيس نادي زاخو، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الوضع غير مألوف حينما يتم انتظار إصدار جدول الجولة 33 على الرغم من انتهاء مهمة المنتخب الوطني.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يلاحظ الاتحاد هذا الجانب المهم الذي يمكن من خلاله للأندية العراقية ترتيب أمورها والتأكد من موعد استئناف الدوري ومواعيد مبارياتها.

وأشار إلى غرابة الأمر بسماع تواريخ استئناف النشاط الرياضي ومباريات الفرق بشكل غير مباشر، دون أن يصدر شيء رسميًا من اتحاد الكرة، ولم يُعرف السبب وراء هذا التأخير.

وشدد على أهمية إبلاغ الأندية قبل فترة كافية، لتتمكن من التحضير وتنظيم أمورها بخصوص خوض مباراتها القادمة ضمن الجولة 33 لدوري نجوم العراق.