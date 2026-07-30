أندية نجوم العراق تختبر جاهزيتها بوديات في مصر وتركيا واربيل

شفق نيوز- بغداد

تخوض أندية دوري نجوم العراق، يوم الخميس، سلسلة من المباريات الودية في مصر وتركيا وفي محافظة اربيل باقليم كوردستان، ضمن تحضيراتها لانطلاق الموسم الجديد.

ويخوض القوة الجوية مباراته التحضيرية الثانية في معسكره المقام بمصر، بمواجهة النصر القاهري على ملعب حرس الحدود في القاهرة، بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبل.

وفي تركيا، يلتقي دهوك مضيفه أمد سبورت في مباراة ودية ضمن معسكره التدريبي، سعياً لرفع جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم.

ويقود دهوك المدرب الإيراني يحيى غول محمدي.

وفي أربيل، يواجه النفط نظيره الموصل في مباراة ودية تنطلق عند الساعة الخامسة مساءً، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري نجوم العراق.

كما يلتقي الشرطة مع الكرخ في اربيل، بمباراة ودية أخرى ضمن معسكرهما التدريبي في إقليم كوردستان، إذ يقود الشرطة المدرب التونسي سامي الطرابلسي، فيما يشرف على الكرخ المدرب السوري أيمن الحكيم.