أندية نجوم العراق تحسم أسماء مدربيها للموسم الكروي الجديد

شفق نيوز- بغداد

حسمت أندية دوري نجوم العراق الـ20 تسمية مدربيها الذين سيقودون فرقها الكروية خلال الموسم 2025 - 2026، وقد انقسمت أسماء المدربين لأول مرة إلى قسمين 10 محليين ومثلهم اجانب.

‏وفي ما يلي أسماء المدربين الذين سيقودون الأندية العراقية بدوري نجوم العراق رسميا في الموسم المقبل وهم: مؤمن سليمان نادي الشرطة، عبد الغني شهد نادي الزوراء، وسام رزق نادي زاخو، طلال البلوشي نادي الطلبة، رشيد جابر نادي القوة الجوية، عادل نعمة نادي النفط، سيرجيو فارياس نادي دهوك، أحمد خلف نادي الكرمة، ياسين آراس نادي نوروز، وميض منير نادي القاسم، عبدالله أبو زمع نادي نفط ميسان، باسم قاسم نادي أربيل، راضي شنيشل نادي الكهرباء، محمد عظيمة نادي النجف، أيمن الحكيم نادي الكرخ، لؤي صلاح نادي الميناء، يامن زلفي نادي ديالى، جاسب سلطان نادي الموصل، حيدر عبيد نادي الغراف، عصام حمد نادي أمانة بغداد.

وحدد الاتحاد يوم 13 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق دوري نجوم العراق لكرة القدم بموسمه الجديد، فيما تم تحديد ختامه يوم الأول من شهر حزيران 2026.