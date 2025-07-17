أندية نجوم العراق تتسابق في تعاقداتها مع لاعبين محليين ومحترفين

شفق نيوز- بغداد

تتسابق الأندية العراقية في تعاقداتها مع لاعبين محليين ومحترفين لتشكيل فرقها الكروية للدخول في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

وتعاقد نادي ديالى مع المهاجم النيجري إبراهيم موسى هارونا، ليوقع رسمياً لـ"البرتقالي"، قادماً من الدوري الإماراتي، فيما جدد وسام محمد، حارس مرمى ديالى، والمدافع أيمن محمود، عقديهما لموسم جديد مع النادي.

في حين تعاقد نادي الموصل مع الحارس مهدي هاشم، قادماً من نادي الكرخ لتمثيل فريقه الكروي للموسم المقبل.

وجدد حسين علي، للموسم الثالث على توالي لنادي الشرطة، كما جدد اللاعب بسام شاكر، عقده مع "القيثارة" أيضاً للموسم المقبل، بينما دخل الشرطة في مفاوضات متقدمة مع المهاجم التنزاني سايمون ماسوفا، قادماً من الطلبة.

ووصل نجم المنتخب العراقي ولاعب نادي روان الفرنسي أحمد علي، إلى دهوك، استعداداً لتمثيل "صقور الجبال" في الموسم المقبل، إلى جانب شقيقه زانا علي، وابن خالته سيابند عكيد.

كما جدد ثلاثة لاعبين وهم مرتضى كاصد، وحسين عبد الواحد، ومؤمل جميل، عقودهم لتمثيل نادي القاسم لمدة موسمين آخرين.