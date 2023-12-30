أندية كوردستان تقاطع اجتماع اتحاد الكرة العراقي.. شفق نيوز تخوض بالتفاصيل

شفق نيوز/ قاطعت اندية إقليم كوردستان اجتماعات الاتحاد العراقي لكرة القدم المنعقدة اليوم الخميس، لمناقشة جدول أعمال الاتحاد العمومية العادية، ما ولّد استغراب مجلس إدارة الاتحاد والهيئة العامة التي حضرت باستثناء اندية الاقليم.

وكالة شفق نيوز، تابعت ما حدث واستطلعت آراء رؤساء اندية الاقليم حول سبب مقاطعتهم لاجتماع اليوم، بينما وصف رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ماحدث بأنه "أمر مؤسف"، وحمل الحكومة الاتحادية (مجلس الوزراء العراقي) المسؤولية.

وقال رئيس نادي اربيل لوكالة شفق نيوز، "نشعر بغبن كبير تجاه أندية كوردستان بعدم صرف المبالغ لنا اسوة مع الاندية الاخرى"، موضحا أن "اندية كوردستان خدمت ومازالت تخدم الكرة العراقية في كل الامور".

وأضاف، "ماذنبنا كاندية كوردستانية نُحرم من استلام مستحقات خصصت للاندية العراقية سيما وأن أنديتنا أكثر تضررا من اندية بغداد، حيث لنا كل ثلاثة أيام رحلات لخوض مباريات الدوري بغية انجاحها وهذا ما يكلفنا مبالغ طائلة كان على المعنيين تقدير وضعنا واحتسابها ضمن اندية العراق ونحن كذلك".

وبين، ان "المطالبة بحقوقنا مشروعة بغية إكمال مشوارنا بالدوري الممتاز وهو سبب عدم حضورنا اجتماع اليوم"، مستدركا أن "علاقتنا تبقى طيبة مع الاتحاد والاندية العراقية.

من جانبه قال رئيس نادي زاخو عمار فرهاد، لوكالة شفق نيوز، ان مقاطعة اجتماع اليوم في اتحاد الكرة جاء بسبب غبن حق الاندية الكوردستانية .

واوضح، لقد تم حجب المنحة التي أقرها مجلس الوزراء وقدرها 4 مليارات دينار عن اندية الاقليم ولم يتم احتسابها اسوة بباقي اندية العراق التي تلعب بدوري نجوم العراق .

وتابع فرهاد، "تحدثت مع مسؤولين بالدولة العراقية وطلبت عدم خلط السياسة بالرياضة، فاندية كوردستان ستبقى داعمة للكرة العراقية، وانها ترفد منتخبات العراق باللاعبين"، مؤكدا أنه "من غير المعقول أن يهمش دورها ويغبن حقها بتوزيع الإيرادات التي توزع للاندية الاخرى".

بينما قال رئيس نادي نوروز هيرش هورامي لوكالة شفق نيوز، ان "مقاطعتنا لاجتماع الاتحاد الذي عقد في بغداد هو عدم اعتبارنا ضمن الاندية العراقية وتهميش دورنا رغم سعينا بانجاح الدوري العراقي".

واضاف ان "السبب الرئيسي في مقاطعة اجتماع اليوم هو عدم صرف المبلغ المقرر من قبل رئاسة الوزراء وقدره اربع مليارات دينار لاندية كوردستان التي حرمت من المبلغ رغم انها ضمن منظومة اتحاد الكرة".

وقال رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال في اجتماع اليوم: يؤسفني عدم حضور الاخوة في اندية الاقليم وكان المفروض حضور اجتماع الجمعية العمومية وطرح ما لديهم من معاناة ومقترحات وأفكار تسهم بتطوير الكرة ومشاركتنا في الاجتماع مع الذين حضره كل أعضاء الجمعية العمومية لكن للاسف لم نرى حضور اندية الاقليم نستانس بآرائهم.

واوضح، لقد اتفقت مع الاخوة اندية الاقليم وتواصلت معهم وأكدوا حضور الاجتماع لكنني تفاجئت برسائل منهم يؤكدون من خلالها عدم الحضور وقد استغربت لهذا القرار بعد اتفاقي معهم مسبقاً .

واكد ان قرار منح المبالغ للأندية هو ليس قرار الاتحاد بل قرار حكومي، مبينا انه اتصل يوم امس برئيس الوزراء وتحدث معه عن دعم اندية الاقليم وعن كيفية حل الاشكال بالسبل القانونية، وستسير الأمور باتجاه ايجابي .