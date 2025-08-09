أندية كوردستان تعزز صفوف فرقها الكروية استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أجرت أندية إقليم كوردستان، تعاقدات جديدة مع لاعبين محليين ومحترفين، وكان لها الحصة الأكبر خلال الساعات الماضية بين الأندية المتنافسة لضم اللاعبين لصفوف فرقها الكروية بغية تمثيلها في دوري نجوم العراق في الموسم المقبل.

وقد تعاقدت إدارة نادي دهوك رسميا مع الموهوب الشاب صديق جمال، لموسم واحد بعد قضائه ثلاث مواسم متتالية مع نادي ديالى، أسهم خلالها بثلاث محطات مهمة في مسيرته الكروية، أبرزها التتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز، والمساهمة المباشرة في صعود الفريق إلى دوري نجوم العراق، وأخيراً ضمان البقاء فيه خلال الموسم الأخير بدوري النجوم.

كما انتقل لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي القوة الجوية صفاء هادي، إلى نادي دهوك لتمثيله في موسم كروي واحد، فيما تعاقدت إدارة النادي مع المحترف السنغالي خادم رسول، لموسم واحد قادما من الدوري التركي، حيث مثل خلال احترافه في تركيا، ناديي اضانا سبورت وبندك سبورت التركيين.

أما إدارة نادي زاخو فقد جددت مع اللاعب شيفان جميل، لموسم آخر، في حين أعلنت إدارة نادي نوروز عن تعاقدها مع اللاعب حسين جاسم، قادماً من نادي الحدود لموسم واحد.

بينما أعلنت إدارة نادي أربيل عن تعاقدها مع حارس المنتخب العراقي الأولمبي كميل سعد، قادماً من الدوري السويدي، لموسم كروي واحد.

ولأول مرة في تاريخ الدوري العراقي يستقطب نادي عراقي محترف من جمهورية "ترينيداد وتوباغو" وهي تقع في جزر الكاريبي تابعة لقارة أمريكا الشمالية، وذلك بعد أن تعاقد نادي الكرخ مع المهاجم الترينيدادي ماركوس جوزيف، قادماً من نادي ديمبو الناشط في الدوري الهندي الممتاز.

وبعيداً عن كوردستان، تمكنت إدارة نادي النجف، رسمياً من التعاقد مع اللاعب عبدالله حسون، قادما من نادي كربلاء الذي هبط للدرجة الممتازة، وسيمثل حسون، غزلان البادية لموسم كروي واحد.