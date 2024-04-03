أندية عراقية تعبر عن موقفها من تفريغ لاعبيها للمنتخب الأولمبي

شفق نيوز/ بعد اعتذار عدد من الأندية العراقية لكرة القدم من تفريغ لاعبيها للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 عاما، الذي يستعد للدخول في نهائيات آسيوية في قطر منتصف الشهر الحالي، والتي تعد مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ارتأت شفق نيوز، ان تستطلع آراء اندية عراقية، للاستئناس بآرائهم ومدى استعدادهم بغية تفريغ لاعبيها للمنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة.

وقال حسن احمد مدرب الميناء لوكالة شفق نيوز، انه قرر الموافقة على تفريغ أبرز لاعبي النادي والذين يجعلون فارقاً في كل مباراة، وذلك من أجل خدمة منتخبنا الاولمبي كونه يدخل في معترك آسيوي مهم يؤهلنا لباريس.

واضاف احمد ان "مدرب الأولمبي استدعى أربعة لاعبين من الميناء وهم: سالم احمد، وجعفر شنيشل، ومجتبى علي، وسجاد علاء، لتمثيل الاولمبي في البطولة القارية المقبلة، وقد وافقنا انا والادارة لتفريغ اللاعبين خدمة للعراق".

واوضح ان اللاعبين الاربعة يعتبرون الركائز الاساسية في الفريق وتواجدهم مهم جدا في كل مباراة يخوضها الميناء، لكن اعتقد ان الوطن اكبر من اي شيء اخر .

بينما أكد عضو ادارة نادي الزوراء عبد الكريم رزاق لوكالة شفق نيوز أن إدارة ناديه وافقت على تفريغ أي لاعب يحتاجه مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، وأنها لا تمانع بذلك ابدا خدمة للوطن.

واشار الى ان الزوراء دائما سباق في رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين، وهذه الصفة تلازم نادينا منذ زمن بعيد اذ ان الزوراء يعد من الاندية العراقية الكبيرة، ومنجما لللاعبين وأنه لا يبخل على منتخبات العراق.

وتابع أن إدارة النادي داعمة لمنتخبنا الاولمبي، ولكل المنتخبات ولاسيما ان الاولمبي يدخل في منافسات شرسة أمام منتخبات استعدت بشكل جيد للبطولة، ونأمل أن يوفق منتخبنا ويتأهل إلى باريس.

وكانت قرعة البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، قد أوقعت المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية وتايلاند وطاجيكستان.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بعد خوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر انطلاقها بقطر يوم 15 نيسان المقبل، بينما يلعب منتخب المركز الرابع في ملحق عالمي للحصول على فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية.